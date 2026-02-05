FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PMI, GRUPPIONI (FDI): CON APPROVAZIONE DDL RAFFORZATO SOSTEGNO A SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE»

13.15 - giovedì 5 febbraio 2026

“L’approvazione del disegno di legge sulle piccole e medie imprese rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il cuore del sistema produttivo nazionale. Un risultato che va riconosciuto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per la visione e il lavoro portato avanti su un provvedimento pragmatico e orientato alle esigenze reali delle imprese.

Dispiace constatare come, nel corso del dibattito, l’opposizione abbia dimostrato di non aver pienamente compreso né l’impianto del provvedimento né le reali necessità del tessuto imprenditoriale italiano, preferendo una lettura ideologica e strumentale piuttosto che un confronto nel merito.

Il testo affronta temi centrali come la crescita delle PMI, il passaggio generazionale, l’accesso al credito e la semplificazione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività, ridurre la burocrazia e tutelare le economie locali in una fase di forte complessità dei mercati.

Ora è fondamentale proseguire su questa linea, rafforzando il sostegno alle piccole e medie imprese e accompagnandole nelle trasformazioni economiche in atto. La difesa del tessuto produttivo e delle realtà territoriali resta una priorità strategica del Governo Meloni per garantire crescita, occupazione e coesione sociale”.