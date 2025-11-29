FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MO. DE CORATO (FDI): ANARCHICI E PRO-HAMAS ANZICHÉ A LIBERAZIONE TERRORISTA IMAM, PENSINO ALLE 12 MOSCHEE ABUSIVE DI MILANO»

17.20 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Durante il solito corteo pro-Hamas odierno a Milano anarchici, no-global, antagonisti e Centri Sociali, hanno chiesto la liberazione dell’imam Omar Ibn Khattab della moschea di via Saluzzo a Torino.

Ma i manifestanti che a Milano chiedono la liberazione di un terrorista di Torino, già destinatario di un decreto di espulsione, perché non pensano alle centinaia di Musulmani che in città pregano abusivamente nelle 12 moschee milanesi? Peraltro, la gran parte di questi spazi del capoluogo lombardo si trovano in scantinati, senza adeguate norme/misure di sicurezza e rappresentano un pericolo costante non solo per coloro che li frequentano, ma anche per l’intero vicinato. Dal Sindaco, dal Centrosinistra e dalla maggioranza di Palazzo Marino, ancora una volta, silenzio tombale”.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.