FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO, DE CORATO: COMUNE SGOMBERI EX PALASHARP. NO ALTRI ABUSIVI VIOLENTI COME LEONCAVALLINI»

17.45 - sabato 7 febbraio 2026

Dopo le manifestazioni di protesta avvenute ieri mattina con il Corteo in città Studi e nel tardo pomeriggio con la fiaccolata anti olimpica in zona San Siro, senza contare l’occupazione dell’ex Palasharp, oggi si è tenuto un altro corteo, ancora una volta di sabato e organizzato da Centri Sociali e ‘Maranza’, che apparentemente contestava olimpiadi e prezzi improponibili in città per gran parte dei ceti popolari, con anche la classe media in grossa difficoltà nel trovare alloggi adeguati, ma di fatto era in piazza solo per mostrare accanimento e odio verso la Premier Meloni, il Governatore Fontana e agli agenti statunitensi Ice.

Come luogo di arrivo, guarda caso, è stato scelto proprio il Corvetto e non sono mancati lanci di razzi e fumogeni. Oggi però, incredibilmente, anarchici, no-global, centri sociali e ‘Maranza’ se la sono presa anche con colui che da 10 anni li supporta e li ha sempre difesi, ovvero il Sindaco. Sala, in dirittura di arrivo con il suo secondo mandato, oggi è stato scaricato anche dagli antagonisti.

Ora va subito sgomberato l’ex Palasharp, di proprietà del Comune, perché non possiamo più assistere ad occupazioni illegali pluriennali e concedere spazi a violenti/abusivi come nel caso dei Leoncavallini. E stanotte, nel frattempo, è stata imbrattata vergognosamente la ‘Casa dello Sport’, sia con vernice rossa che con sigle. Spero vivamente che i responsabili vengano presto identificati e, come prevedono le norme del Decreto Sicurezza e adeguatamente puniti e sanzionati.