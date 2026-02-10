FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MAFIA, FDI: AUDIZIONE DE LUCA METTE PIETRA TOMBALE SU PISTA NERA»

14.45 - martedì 10 febbraio 2026

“Oggi l’audizione in commissione Antimafia del procuratore di Caltanissetta De Luca mette una pietra tombale sulle elucubrazioni relative alla fantomatica pista nera che avrebbero portato alle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Dopo aver affermato in una precedente audizione che la pista nera varrebbe “uno zero tagliato”, oggi, ha smontato integralmente le ricostruzioni fantasiose del famigerato servizio di Report, mostrando come tutti i contenuti del servizio siano gravemente viziati da parzialità e basati su dichiarazioni inattendibili.

È la conferma che il sedicente giornalismo di inchiesta di Ranucci stia rimestando nel torbido e stia dando manforte alla fantomatica tesi confezionata ad arte evidentemente da chi da questa teoria trae vantaggio.

Il senatore Scarpinato, oggi peraltro presente in commissione, si è reso parte attiva nel confezionare una pista che non solo è totalmente infondata, ma che è verosimilmente servita a distogliere l’attenzione da dossier molto più consistenti come quello di mafia e appalti.

Ci riserveremo di chiedere alla trasmissione Report di volerci fornire dettagli sulla fondatezza delle fonti”.

Così in una nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia della commissione Antimafia della Camera dei deputati.