FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «M.O. MALAGUTI (FDI): LISTE ISLAMICHE DI CANDIDATURE ALLE ELEZIONI DOVRANNO RIPUDIARE OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO»

14.40 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ennesimo attacco antisemita, questa volta alla sinagoga di Monteverde e alla targa in ricordo del piccolo Stefano Gaj Tachè, vittima innocente del terrorismo palestinese. Questi atti violenti di disprezzo per i valori democratici e la convivenza civile sono sempre più frequenti.

Oggi stanno nascendo liste islamiche di candidature alle varie elezioni, mi farò personalmente promotore di un Progetto di legge che tali liste nei propri programmi dovranno affermare esplicitamente di non avere sentimenti anti semiti o anti Israele. Sarà prevista l’immediata decadenza dalla carica elettiva per quel candidato che, una volta eletto, non rispetterà tale impegno”. Lo dice Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.