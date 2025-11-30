Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «M.O. KELANY (FDI): DA GRETA FALSITÀ E RABBIA CHE ALIMENTA ODIO SOCIALE. SCANDALOSO SINISTRA NON PRENDA DISTANZE»

10.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“La turista del dissenso Greta Thumberg, dopo le regate della Flottilla in nome della causa palestinese, oggi viene in vacanza in Italia a godere delle nostre bellezze, sparando ad alzo zero contro il governo che sarebbe a suo dire fascista e complice di genocidio.

Sappia che questa Nazione, democratica e rispettosa del dissenso, che garantisce il pieno diritto di espressione, non accetta insulti di questa natura, soprattutto da chi soffia sul fuoco della violenza e della mostrificazione dell’avversario politico.

Queste esternazioni false e rabbiose non fanno altro che stimolare odio sociale ed è scandaloso che la sinistra non prenda posizione stigmatizzandole, perché questi insulti prima di tutto, sono rivolti al popolo italiano, che a differenza della Thumberg, si alza ogni giorno per andare a lavorare ed a rendere l’Italia l’eccellenza che è nel mondo”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione.

