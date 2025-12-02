FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «*ISTAT, BIGNAMI: ALTRO RECORD OCCUPAZIONE, SUCCESSO POLITICHE ECONOMIE GOVERNO MELONI *»

13.40 - martedì 2 dicembre 2025

“L’occupazione continua ad essere il fiore all’occhiello del governo Meloni. L’Istat infatti oggi certifica un nuovo record a conferma che il governo Meloni ha avuto ragione ad orientare le sue politiche economiche verso la crescita, lo sviluppo e il lavoro, chiudendo la stagione del Pd e del M5S dell’assistenzialismo e degli sprechi.

L’ennesima dimostrazione che per tornare a crescere non serviva il reddito di cittadinanza, ma piuttosto misure che favorissero le imprese ad assumere ed investire. E questi dati sono anche una risposta alla Cgil, a Maurizio Landini, sempre pronti a dire no ai rinnovi contrattuali con aumenti di stipendi, ma a favore di scioperi che ormai a cadenza settimanale il venerdì tengono in ostaggio gli italiani.

Invece, i dati Istat confermano quale è la strada giusta, quella intrapresa dal governo Meloni”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.