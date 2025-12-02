FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «INPS, CERRETO (FDI): DATI LAVORO STRAORDINARI, AUMENTA OCCUPAZIONE GRAZIE A POLITICHE GOVERNO MELONI»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“I nuovi dati diffusi oggi dall’Istat confermano con forza ciò che gli italiani stanno percependo, ovvero che le politiche del governo Meloni funzionano e il Paese sta cambiando passo.

A ottobre l’occupazione cresce di altre 75mila unità, portando il tasso al 62,7%. L’Italia lavora di più, e lo fa con maggiore stabilità.

Ancora più significativo il confronto annuo, rispetto a ottobre 2024 ci sono 224mila occupati in più, un incremento trainato sia dai lavoratori permanenti che dagli autonomi.

Il totale degli occupati raggiunge quota 24 milioni 208mila, segno di un sistema produttivo che ritrova fiducia e dinamismo.

Il quadro è rafforzato dal calo della disoccupazione, ad ottobre il tasso scende al 6%, mentre quello giovanile scende sotto la soglia del 20%.

Questi sono indicatori che raccontano un’Italia più solida, più ottimista e finalmente in movimento dopo decenni di pessima gestione della cosa pubblica.

Questi numeri confermano che la strada intrapresa dal governo Meloni è quella giusta. L’Italia, nonostante ci sia chi fra le opposizioni la vorrebbe in decrescita, torna protagonista grazie a politiche che mettono al centro il lavoro, le imprese e il futuro del Paese”.