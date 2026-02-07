FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «EDITORIA, TESTA (FDI): COMPLIMENTI A GIORNALISTE ITALIANE PER ITABLOID»

18.15 - sabato 7 febbraio 2026

“Complimenti a Giornaliste italiane per la nascita di Itabloid. Un nuovo strumento di informazione che affronterà temi importanti come quello della parità salariale e delle troppe diseguaglianze ancora presenti tra uomini e donne nel raggiungimento di ruoli apicali.

In bocca al lupo e buon lavoro. Sono certo che sapranno dare un importante contributo al dibattito su questo e altri temi di grande rilievo e attualità”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario della commissione Finanze.