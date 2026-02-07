Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «EDITORIA. SCHIFONE (FDI): BUON LAVORO A GIORNALISTE ITALIANE PER ‘ITABLOID’, SARÀ VOCE IMPORTANTE E AUTOREVOLE SU LAVORO FEMMINILE»

14.15 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Buon lavoro a Giornaliste italiane per il debutto del loro periodico digitale ‘Itabloid’ che sono certa saprà dare un importante contributo anche alla discussione sui temi del lavoro, della parità salariale tra uomini e donne, della rappresentanza dei ruoli apicali che ricoprono le donne sia nel pubblico e sia nel privato e nel complesso del rafforzamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

In bocca al lupo, dunque, a questa solida associazione per la nuova sfida che con coraggio, determinazione e la consueta professionalità sapranno affrontare”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, capogruppo in Commissione lavoro.

