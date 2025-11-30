FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «EDITORIA, MALAGUTI (FDI): PER CERTA SINISTRA AGGRESSIONI A LIBERA STAMPA SIANO DI MONITO»

13.20 - domenica 30 novembre 2025



“La sinistra difende la libertà di stampa ma evidentemente solo quando apertamente schierata dalla propria parte. L’aggressione a La Stampa viene condannata, ma secondo Federica Albanese, la relatrice ONU pluripremiata dai sindaci PD, deve essere di ‘monito’.

Sorge spontaneo chiedersi di ‘monito’ per cosa? Quindi anche le aggressioni violente sono tollerate come monito da certa politica di sinistra?

D’altronde se in piazza scendono Propal e Centri sociali, Jihadisti e vecchi terroristi degli anni di piombo, uniti dal comune intento di attaccare il governo e le forze democratiche, non ci si può meravigliare di nulla.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti