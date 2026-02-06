FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «DL SICUREZZA. VIETRI (FDI): TOLLERANZA ZERO CONTRO VIOLENZA E ILLEGALITÀ, PIÙ TUTELE PER FORZE DELL’ORDINE»

10.30 - venerdì 6 febbraio 2026

“Con l’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni dimostra ancora una volta di avere una linea chiara e coerente: rafforzare il ruolo dello Stato e difendere i cittadini rispettosi delle regole. Niente proclami, ma misure concrete per restituire sicurezza, ordine e legalità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Si tratta di un intervento articolato che potenzia in modo significativo gli strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità. Particolarmente rilevante è la norma che supera l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati come forma di condanna preventiva, soprattutto sul piano mediatico, nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine. Garantire loro maggiori tutele e serenità operativa significa rafforzare l’azione dello Stato e la fiducia dei cittadini.

Importante anche la stretta sul porto di coltelli e armi improprie, con sanzioni più incisive, sequestri e conseguenze amministrative, soprattutto quando coinvolgono minorenni. Un segnale forte e inequivocabile contro l’escalation di violenza, che non può essere né sottovalutata né giustificata.

Il pacchetto sicurezza consolida inoltre la disciplina delle cosiddette ‘zone rosse’, rafforza le misure a tutela dell’ordine pubblico, introduce strumenti più efficaci contro le rapine agli sportelli automatici e prevede la confisca di beni e veicoli utilizzati per commettere reati.

È una strategia chiara che mette al centro prevenzione, responsabilità e certezza delle regole. Questa è la differenza – conclude Vietri – tra chi per anni ha minimizzato i problemi e chi oggi sceglie di affrontarli con serietà e determinazione”.