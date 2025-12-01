FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «COLOMBO (FDI): STORICO RISULTATO PER LA PERLA, GRAZIE AL GOVERNO MELONI»

19.20 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La conclusione positiva della vertenza La Perla, con il reintegro di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori in La Perla Atelier, rappresenta una svolta storica, soprattutto considerando che l’azienda attraversava una crisi industriale da quasi vent’anni.

Come deputato Emiliano-Romagnola, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro Adolfo Urso e al Governo Meloni per l’impegno costante, la determinazione e la capacità di coordinare istituzioni, parti sociali e investitori, rendendo possibile un risultato che molti ritenevano irraggiungibile.

Dopo anni di incertezze, le lavoratrici e i lavoratori tornano finalmente al loro posto, e si apre una nuova fase di rilancio per uno dei marchi più iconici del Made in Italy.

Questo successo dimostra che la difesa dell’occupazione e delle eccellenze italiane è un obiettivo concreto quando le istituzioni agiscono con serietà e visione.

Un risultato che spero vada riconosciuto e valorizzato anche da sinistra”.