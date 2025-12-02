FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «CASO RAMY. DE CORATO (FDI): ULTERIORE INDAGINE VERSO 2 CARABINIERI RISCHIA EFFETTO BOOMERANG»

15.20 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Leggo che nelle ultime ore altri due carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano per il caso Ramy. Trovo tutto ciò vergognoso e inverosimile!

Ricordo che nella perizia fatta e commissionata dalla stessa Procura, era stato chiaramente evidenziato il fatto che tra l’auto dei Carabinieri e lo scooter T-max, proprio poco prima dell’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta luogo fatale in cui perse la vita Ramy, non vi era stato alcun contatto e che il grosso scooter aveva perso il controllo e l’aderenza sull’asfalto a causa della spregiudicatezza del ragazzo alla guida.

Ricordo che a quest’ultimo (Fares Bouzidi), il 24 Novembre 2024 dopo l’incidente, furono trovati addosso 1.000 euro in contanti, una catenina d’oro spezzata, un coltello a serramanico e una bomboletta spray al peperoncino. Inoltre, secondo il quotidiano ‘il Giorno’, Boudizi indossava sotto il casco un passamontagna.

Con questo nuovo filone di indagini, i Pm rischiano un vero e proprio e preoccupante ‘effetto boomerang’ verso le Forze dell’Ordine, ovvero sempre meno persone decideranno di intraprendere la carriera lavorativa come servitori dello Stato e, le città, avranno sempre più problemi in ambito di delinquenza e criminalità”.