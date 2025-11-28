FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BOLOGNA, BIGNAMI (FDI): COMPLIMENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA PER OPERAZIONE AEROTAXI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“Esprimo il mio vivo compiacimento per l’importante lavoro svolto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna che sono riusciti a smascherare una maxievasione da oltre 2 milioni di euro legata a voli privati da e per l’aeroporto Marconi di Bologna.
Grazie a un’attenta e complessa attività di indagine hanno portato alla luce un sistema di evasione da parte di oltre 200 compagnie private straniere che pensavano di poter volare nella nostra Nazione senza versare l’imposta relativa agli aerei di lusso.
Grazie sempre ai nostri uomini delle Forze dell’Ordine per il loro straordinario servizio che svolgono ogni giorno per tutelare gli interessi dell’Italia e degli italiani”.
Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.