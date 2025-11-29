Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BLITZ A LA STAMPA. RUSPANDINI (FDI): PREOCCUPA ONDATA DI VIOLENZA ALIMENTATA DALLA SINISTRA»

18.40 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Siamo di fronte ad una preoccupante ondata di violenza che si riflette nella protesta organizzata da parte del mondo della Sinistra.

Una drammatica escalation che si registra negli slogan e nei cortei, nell’attacco alla sede dei giornali e nelle minacce social.

La mia preoccupazione è che i cosiddetti “antagonisti”, o almeno il loro “linguaggio”, non siano più componenti marginali e pertanto occorre che vengano arginati per ristabilire un clima di sano e costruttivo confronto nella società”.

Lo dichiara il deputato Massimo Ruspandini vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

