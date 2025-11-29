FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BIGNAMI (FDI): AMAREGGIA SCELTA ATENEO BOLOGNA SU ESCLUSIONE ESERCITO»

20.00 - sabato 29 novembre 2025

“Amareggia la scelta del Dipartimento dell’Università di Bologna di negare il consenso all’Esercito di avviare un corso per alcuni ufficiali.

Una scelta che sarebbe dettata dalla volontà di evitare di ‘militarizzare’ la facoltà.

Un rifiuto incomprensibile che, appunto, amareggia e suona come l’ennesimo schiaffo dato alle nostre donne e uomini in divisa che mettono a rischio la propria vita per difendere gli italiani in Patria e all’estero.

Ed è sorprendente che in un luogo di cultura, quale l’università, che dovrebbe essere simbolo di inclusione si sia dato questo pessimo esempio di esclusione.

Mi auguro che il Dipartimento possa riconsiderare la propria decisione alla luce dell’alta missione che svolge il nostro Esercito”.