COMUNE DI ROMA * : «LA RIACCENSIONE DELLE PERIFERIE PARTE DA CASTELVERDE, AL VIA I LAVORI PER L’ILLUMINAZIONE»

18.30 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Prosegue l’azione di recupero delle infrastrutture nelle periferie romane: Roma Capitale annuncia l’avvio dei lavori per l’adeguamento e la riattivazione dell’impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Castelverde (Municipio VI) che sorge all’esterno del G.R.A, lungo l’asse di Via Massa di S. Giuliano, fra la Via Prenestina e la Via di Lunghezza. L’intervento mira a restituire funzionalità a un’opera realizzata nel 2014 e rimasta spenta per oltre un decennio a causa di complessi stalli burocratici.

I lavori, eseguiti dalla Società ACEA Areti I.P. per un importo finanziato da Roma Capitale di circa 76.000,00 €, riguarderanno le aree adiacenti al polo sociale e sportivo Castelverde in Via Civitella Casanova, e ai parcheggi e aree limitrofe di Via Montepagano e Via Corvara.

L’intervento, che avrà una durata di circa 30 giorni, rappresenta l’applicazione di un nuovo modello procedurale coordinato dalla Direzione Generale di Roma Capitale per sbloccare le opere di illuminazione pubblica “incompiute”. Molte infrastrutture realizzate dalle A.C.R.U. (Associazioni Consortili di Recupero Urbano) tra il 2000 e il 2016 sono infatti rimaste nel limbo dei mancati collaudi o passaggi di consegna. Grazie alla sinergia tra i Dipartimenti Attuazione Urbanistica, infrastrutture e Lavori pubblici, Patrimonio e ACEA Areti I.P., l’Amministrazione Gualtieri ha individuato una via rapida per l’acquisizione al patrimonio comunale e la messa in esercizio di questi impianti.

L’intervento di Castelverde si inserisce nel più ampio Piano per le Opere Pubbliche nelle periferie, approvato dall’Amministrazione con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. L’obiettivo è sistematico: mappare tutti gli impianti nelle stesse condizioni critiche della periferia romana per procedere a una rifunzionalizzazione progressiva e definitiva.

“Dopo i risultati positivi ottenuti nel 2025 nella località di Cerquette Grandi (Municipio XIV), replichiamo questo modello a “Castelverde,” dichiara Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica “La nostra priorità è colmare il gap di servizi essenziali nelle zone periferiche ex abusive. Non si tratta solo di accendere dei lampioni, ma di garantire sicurezza e dignità a migliaia di famiglie che attendono queste risposte da troppo tempo.”

“Stiamo procedendo con un lavoro sistematico per riattivare e completare gli impianti di illuminazione nelle periferie. Con l’intervento di Castelverde sblocchiamo un’opera pubblica realizzata oltre dieci anni fa e mai entrata in funzione. È un lavoro concreto di recupero e rimessa in esercizio di infrastrutture esistenti, che restituisce al quartiere un servizio essenziale come l’illuminazione pubblica. Stiamo applicando un metodo che mette insieme i Dipartimenti e i gestori per superare i blocchi amministrativi e trasformare opere incompiute in servizi reali per i cittadini”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.