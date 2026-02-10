COMUNE DI NAPOLI * :«UN APPARTAMENTO CONFISCATO DIVENTA SPAZIO PROTETTO PER DONNE MALTRATTATE»

12.00 - martedì 10 febbraio 2026

È stata inaugurata una nuova casa di accoglienza per le donne vittime di violenza, di sfruttamento o della tratta di esseri umani. Nasce in un immobile confiscato al crimine, trasformato in un presidio di legalità e di libertà. Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo; la gestione della struttura è affidata alla cooperativa sociale Dedalus, che ne ha curato anche la riqualificazione.

Un appartamento confiscato diventa spazio protetto per donne maltrattate