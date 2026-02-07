COMUNE DI NAPOLI * :«L’AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE ARRESTA IL RAPINATORE IN FUGA»

14.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rapinatore inseguito e arrestato dagli agenti della Polizia Locale

La Polizia Locale ha arrestato un uomo che aveva appena rapinato una turista canadese, sottraendole il telefono cellulare. Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, impegnati in un servizio nella zona di piazza Garibaldi, hanno notato l’accaduto e hanno inseguito il rapinatore, riuscendo a bloccarlo nei pressi di Porta Nolana.

L’uomo, un cittadino marocchino, è stato arrestato. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico risultano già precedenti per rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il magistrato di turno in Procura ne ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari.

Il telefono cellulare è stato restituito alla turista canadese, che nel frattempo aveva sporto formale querela presso gli uffici della Polizia Locale.