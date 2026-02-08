COMUNE DI NAPOLI * :«LA POLIZIA LOCALE RECUPERA 700 MILA EURO DAI SERVIZI PER EVENTI PRIVATI»

14.00 - domenica 8 febbraio 2026

Il Comando della Polizia Locale di Napoli ha reso noto l’esito dell’attività di verifica, accertamento e recupero dei costi che l’Amministrazione comunale sostiene per i servizi di sicurezza e polizia stradale prestati dal Corpo in occasione di eventi organizzati da soggetti privati.

Nel secondo semestre 2025 le verifiche amministrative e contabili svolte hanno portato all’incasso di 338.241,14 euro, cui si aggiungono 659,07 euro riferiti ad eventi dell’anno 2024 e ulteriori 6.904,17 euro tramite iscrizione a ruolo.

Considerato che nel primo semestre 2025 l’introito è stato di 355.859,98 euro, l’attività complessiva svolta dalla Polizia Locale ha permesso all’Amministrazione di recuperare, nell’intero anno, un totale di 701.664,36 euro.

Restano da riscuotere somme del valore di 30.595,45 euro che, in caso di mancato pagamento, saranno oggetto di recupero coattivo tramite trasmissione del credito alla concessionaria comunale incaricata della riscossione.

Il risultato raggiunto conferma l’efficacia delle attività di controllo e l’applicazione del principio secondo cui i costi dei servizi straordinari resi in occasione di manifestazioni e iniziative private non devono gravare sulla collettività, ma restano a carico degli organizzatori degli eventi.