COMUNE DI MERANO * «I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI SVOLGERANNO L’ESERCITAZIONE, FUOCO CONTROLLATO A SINIGO SUD»

12.31 - lunedì 9 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Martedì 10 febbraio, dalle ore 19:30 alle ore 21:30 circa, i Vigili del fuoco volontari di Merano svolgeranno un’esercitazione antincendio sul terreno della ditta Erdbau in via Montecatini 16 a Sinigo sud.
Durante l’operazione verrà acceso un piccolo fuoco controllato, che verrà successivamente spento.
Ciò potrebbe causare un leggero sviluppo di fumo visibile nella zona circostante.
Non sussiste alcun pericolo per la popolazione.
Poiché le attività saranno limitate all’area aziendale, il traffico stradale non subirà alcuna limitazione.
Categoria news:OPINIONMIX