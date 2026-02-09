COMUNE DI MERANO * «FOIBE E L’ESODO GIULIANO-DALMATA, LA DANTE ALIGHIERI PRESENTA LA RICERCA DI DELLO SBARBA»

12.41 - lunedì 9 febbraio 2026

In occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), istituito per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano- dalmata, il Comune di Merano invita la cittadinanza a una conferenza dedicata al tema e in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 16 presso il Centro per la cultura di via Cavour 1.

Riccardo Dello Sbarba, giornalista e storico, proporrà “Una valigia e via”, una ricerca sull’esodo istriano-dalmata in provincia di Bolzano. La moderazione è affidata a Tiziano Rosani, coordinatore del Palais Mamming Museum.

L’evento è organizzato dal Comune di Merano in collaborazione con la Società Dante Alighieri e l’Upad.

L’ingresso è libero.