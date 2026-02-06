COMUNE DI GENOVA * : «LAVORI SUI 4 ASSI DI FORZA IN VIA XX SETTEMBRE, DOMENICA PEDONALE NEL CENTRO EST»

15.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Genova, 6 feb. – Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 6 e il 12 febbraio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Fino al 31 marzo in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Fiume e via Galata, temporanee soppressioni delle corsie riservate a trasporto pubblico e velocipedi

2) Domenica 8 febbraio, tra Mura delle Grazie e Mura della Marina, appuntamento con la prima “Domenica pedonale” nel Municipio I Centro Est

3) Sabato 7 febbraio, a partire dalle 16.30, sfilata di Carnevale per alcune vie di Voltri

4) Fino al 17 febbraio, in un tratto di via Struppa, la realizzazione della fermata AMT 237 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

Nel dettaglio:

1) VIA XX SETTEMBRE – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 di giovedì 5 febbraio e fino al 31 marzo in via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via Galata, per i lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono introdotti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. temporanea soppressione corsia riservata bus

3. temporanea soppressione corsia ciclabile.

2) MURA DELLE GRAZIE E DELLA MARINA – “DOMENICA PEDONALE”

Domenica 8 febbraio, dalle ore 12.30 alle ore 19.00, per consentire il regolare svolgimento della “Domenica pedonale”, viene istituito il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra il civico 1 rosso di Mura delle Grazie e il civico 5 di Mura della Marina.

3) VOLTRI – EVENTO “CARNEVALE” – SABATO 7 FEBBRAIO

Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 di sabato 7 febbraio a Voltri, per consentire il regolare svolgimento del “Carnevale di Voltri”, il transito veicolare sarà sospeso per il tempo strettamente necessario al transito del corteo nelle seguenti strade:

– via Poerio

– via Chiaramone

– via S. Ambrogio di Voltri

– via Lemerle (tratto compreso tra la via S. Ambrogio di Voltri e la via Camozzini)

– via Camozzini (ponte sul Leira)

– via D’Albertis

– via Cialdini

– via Guala

– via Tassara

– via Camozzini

– piazzale Dagnino.

4) VIA STRUPPA – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 9.00 del 6 febbraio alle ore 24.00 del 17 febbraio in via Struppa, nel tratto compreso tra il civico 40 rosso e il civico 66, per i lavori di realizzazione della fermata 237 del trasporto pubblico locale nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 237 Struppa 2/San Bazà è temporaneamente spostata all’altezza del civico 32.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova è possibile consultare i principali lavori in corso e in programma sul territorio comunale, suddivisi per municipio.