CARABINIERI * OLBIA «UOMO ARMATO DI FORBICI AGGREDISCE PIÙ PERSONE, ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO»

06.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, si comunica quanto segue.

Olbia – Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16.00, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112 NUE, relative ad un uomo armato di forbici che stava aggredendo alcune persone.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino straniero di 26 anni avrebbe dapprima fatto ingresso in un esercizio commerciale, dove avrebbe ferito al collo un’impiegata.

Successivamente, si sarebbe spostato in una delle piazze centrali della città, dove avrebbe colpito alle spalle una guardia giurata, rimasta gravemente ferita e affidata alle cure dei sanitari in codice rosso e con prognosi riservata.

In seguito, l’uomo avrebbe colpito un cane appartenente ad un avventore di un esercizio pubblico, provocandone la morte.

A seguito delle richieste di intervento, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno bloccato tempestivamente l’uomo, traendolo in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio.

L’attività di indagine è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Si autorizza la comunicazione della nota stampa, come da decreto motivato n. 45 del Reg. 15 ottobre 2025, con la precisazione che i provvedimenti cautelari adottati, allo stato, si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e delle indagini preliminari, fatto salvo il giudizio di merito ed, eventualmente, del Giudice del Riesame.