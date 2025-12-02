Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO, AUDIZIONE ANBI MERCOLEDÌ ALLE 14 IN WEBTV»

14.20 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 14, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019 svolge l’audizione di Francesco Vincenzi, presidente, e Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue).

L’appuntamento viene trasmesso n diretta webtv.

