CAMERA DEI DEPUTATI: «LE AUDIZIONI SU L’AGENZIA PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO, I VERTICI RAI RIFERISCONO ALLA COMMISSIONE CULTURA»

13.20 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Martedì 3 febbraio, alle ore 11.30, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, svolge le seguenti audizioni:

– Giampaolo Rossi, amministratore delegato della RAI

– Paolo Del Brocco, amministratore delegato di RAI Cinema Spa

– Maria Pia Ammirati, direttore di RAI fiction.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

