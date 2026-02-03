Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO AUDISCE BARBARA GIOVANNA BELLO SU VIOLENZA DI GENERE ONLINE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.20 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 8.45, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge, in videoconferenza, l’audizione di Barbara Giovanna Bello, ricercatrice e docente di filosofia del diritto e di giustizia digitale presso l’Università degli Studi della Tuscia, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.