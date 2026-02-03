CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO AUDISCE BARBARA GIOVANNA BELLO SU VIOLENZA DI GENERE ONLINE»

13.20 - martedì 3 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Mercoledì 4 febbraio, alle ore 8.45, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge, in videoconferenza, l’audizione di Barbara Giovanna Bello, ricercatrice e docente di filosofia del diritto e di giustizia digitale presso l’Università degli Studi della Tuscia, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Categoria news:OPINIONMIX