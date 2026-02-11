CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA ASCOLTA IL CORPO FORESTALE SICILIANO SU RIFIUTI E ILLECITI AMBIENTALI»

14.20 - mercoledì 11 febbraio 2026

Giovedì 12 febbraio, alle ore 8.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge, in videoconferenza, l’audizione della dirigente generale del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana, Dorotea Di Trapani, nell’ambito del filone d’inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.