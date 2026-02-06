CAMERA DEI DEPUTATI: «I SEMINARI PER L’80° ANNIVERSARIO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE, LE CULTURE POLITICHE DELLA REPUBBLICA IN SETTE APPUNTAMENTI»

13.01 - venerdì 6 febbraio 2026



Partono il 12 febbraio le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente.

Tra gli eventi in programma, un ciclo di seminari sulle culture politiche protagoniste del confronto costituente.

L’appuntamento introduttivo è previsto alle 11 di giovedì 12 febbraio in Sala della Lupa e sarà dedicato alla nascita della Repubblica nei lavori della Costituente.

Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana interverrà in apertura, quindi i contributi di Luciano Violante e Gaetano Quagliariello in dialogo con Flavia Perina.

I seminari proseguiranno il 19 febbraio in Sala della Regina (al centro la cultura cattolica), il 26 marzo in Sala della Lupa (sulla cultura comunista), il 16 aprile in Sala della Regina (cultura socialista), l’8 ottobre in Sala della Regina (cultura democratica – azionista), il 29 ottobre in Sala della Regina (cultura liberale) e il 18 novembre, sempre in Sala della Regina (cultura conservatrice).

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla webtv della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito 80costituente.camera.it.

Il portale sarà costantemente aggiornato con i dettagli su orari, partecipanti e sulle nuove iniziative che anticiperanno l’appuntamento principale: il 25 giugno, anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente, data in cui si terrà una cerimonia nell’Aula di Palazzo Montecitorio alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.