CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU CONGEDI E FRATERNITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO, WELFARE GESTIONE SEPARATA E DIRETTA WEBTV»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Camera dei Deputati
Ufficio stampa
Comunicato
2 dicembre 2025
Audizioni su congedo maternità e paternità, fraternità umana nei luoghi di lavoro, welfare gestione separata professionisti – Mercoledì diretta webtv
Mercoledì 3 dicembre, la Commissione Lavoro della Camera svolge le seguenti audizioni:
ore 13.50 rappresentanti di Save the Children Italia nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità;
ore 14.45 rappresentanti di Conflavoro PMI nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro;
ore 15 rappresentanti di USB, Assoprofessioni, Confprofessioni e CNA nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.
Com005089