Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU CONGEDI E FRATERNITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO, WELFARE GESTIONE SEPARATA E DIRETTA WEBTV»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.41 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

2 dicembre 2025

Audizioni su congedo maternità e paternità, fraternità umana nei luoghi di lavoro, welfare gestione separata professionisti – Mercoledì diretta webtv

Mercoledì 3 dicembre, la Commissione Lavoro della Camera svolge le seguenti audizioni:

ore 13.50 rappresentanti di Save the Children Italia nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità;

ore 14.45 rappresentanti di Conflavoro PMI nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro;

ore 15 rappresentanti di USB, Assoprofessioni, Confprofessioni e CNA nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

Com005089

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.