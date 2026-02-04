AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «PONTE. BONELLI: ALTRO STOP PER SALVINI, MELONI LIBERI L’ITALIA DA FOLLIE DELLA LEGA E USI SOLDI PER VERE PRIORITÀ»

18.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

“Ancora uno stop per Salvini sul Ponte sullo Stretto. Nelle bozze del DL Infrastrutture che circolavano fino a pochi giorni fa era previsto, di fatto, il commissariamento della Corte dei Conti e la trasformazione dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina in un super-commissario con poteri da ministro.

Salvini ora sostiene che quella norma non sia mai esistita, ma la verità è che il ministro ha provato a far passare una norma-golpe ed è stato fermato. Il punto è che Salvini continua ostinatamente in questa follia: un progetto già dichiarato illegittimo dalla Corte dei Conti per la procedura seguita e che presenta gravi carenze progettuali, come dimostrano le prove non eseguite sulle trincee sismiche richieste persino dal comitato scientifico della stessa società Stretto di Messina.

La verità è che, di fronte alle gravi emergenze dell’Italia, Salvini è indifferente e pensa di sperperare 14 miliardi di euro”.