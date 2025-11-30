AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: SALVINI È ALLA FRUTTA, RILANCIA CONDONI E IGNORA CORTE DEI CONTI PER TENERSI STRETTO IL PONTE»

15.50 - domenica 30 novembre 2025

«Salvini è alla frutta. Dopo aver rilanciato l’ennesimo condono edilizio basato sul silenzio-assenso, ieri all’assemblea di Noi Moderati, oggi accelera ancora sul Ponte sullo Stretto di Messina nonostante la Corte dei Conti abbia dichiarato illegittima la procedura.

Mi chiedo: perché Salvini vuole andare avanti ignorando una pronuncia così chiara? La risposta è semplice. Sa che perderà le elezioni politiche e che, con noi al governo, quei 14 miliardi oggi destinati al Ponte verrebbero investiti dove servono davvero: nella sanità pubblica, in nuove ferrovie, nei depuratori, nella cura del territorio. Risorse che generano lavoro, economia, servizi per i cittadini — non opere faraoniche prive di fondamento tecnico, economico e ambientale.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.»