ZENI (PD) * LETTERA APERTA A PRESIDENTE FUGATTI: « LE PROPONGO L’ATTRIBUZIONE IMMEDIATA DEL RICONOSCIMENTO DI “ TRENTINO ONORARIO “ AL DOTTOR GINO STRADA, FONDATORE DI “EMERGENCY” »

Egregio sig. Presidente Fugatti,

Le scrivo questa “lettera aperta” nella convinzione che la stessa possa rivestire anche un interesse pubblico diffuso, posto che si tratta comunque di una proposta che investe anche il Trentino nella sua interezza.

Nelle scorse settimane il Consiglio provinciale ha approvato il testo delle disposizioni relative all’assestamento del bilancio provinciale e fra esse ha trovato collocazione anche l’istituzione del riconoscimento di “Trentino onorario” per personalità che si sono particolarmente distinte sul piano umanitario, culturale, sociale e per quanto riguarda la promozione della nostra terra e delle sue peculiarità.

Pur riconoscendomi ampiamente nella contrarietà espressa dalle Minoranze consiliari rispetto a tale norma, ora che la stessa è divenuta Legge della Provincia autonoma mi adeguo al rispetto dovuto alla Legge in quanto tale e provo ad utilizzare gli effetti di questa disposizione proponendoLe l’attribuzione immediata del riconoscimento di “Trentino onorario” al dott. Gino Strada, fondatore di “Emergency” e recentemente scomparso.

Ritengo non vi sia figura migliore per inaugurare il “libro d’onore” di quest’onorificenza, anche quale segno di vicinanza a tutto quel mondo del Volontariato sociale, che in Trentino ha dato e dà quotidianamente forte segno di sé, del quale “Emergency” è una fra le più prestigiose ed autorevoli rappresentazioni.

Certo che Ella vorrà considerare positivamente tale proposta, La ringrazio per l’attenzione e porgo vive cordialità.

*

Cons. Luca Zeni