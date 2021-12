ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * SKI FAMILY IN TRENTINO”: « QUALI SONO LE RAGIONI STRATEGICHE CHE HANNO PORTATO A RIDIMENSIONARE L’INIZIATIVA? »

13:35 - 7/12/2021

Interrogazione n. SKI FAMILY: quali i motivi dello svuotamento dell’iniziativa? Anche quest’anno – e per la dodicesima edizione – la Giunta provinciale, per il tramite dell’ “Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità”, promuove l’iniziativa denominata “Ski Family in Trentino” attraverso una accattivante pubblicità recapitata recentemente a molte famiglie sparse sul territorio.

Si tratta, come noto, di un collaudato progetto che incentiva ed agevola economicamente l’attività sportiva dello sci per i bambini ed i loro familiari (genitori e nonni), attraverso specifici accordi con società impiantistiche e con sistemi sciistici che quest’anno coinvolgono le piste di Pinzolo, Passo del Brocon, Panarotta, Pejo, Monte Bondone, Val di Non-Monte Roen-Nock- Predaia.

Un’iniziativa lodevole, che pare però scontare, come spesso accade, qual-che sgradevole sorpresa nascosta dietro l’enfasi di annunci e promozioni che hanno un vago sapore elettoralistico. Infatti, risulta che l’agevolazione previ-sta da “Sky Family in Trentino” sia valida solamente nei giorni feriali, ovve-ro dal lunedi al venerdi, essendo invece esclusa nel periodo natalizio, come accadeva in passato, ma anche – e questa è la vera ed amara novità – in ogni fine settimana invernale (sabato e domenica) e perfino nel periodo car-nevalesco.

Va da sé quindi che “Sky Family in Trentino” rimane utilizzabile solo du-rante la settimana, cioè esattamente nei giorni in cui i bambini vanno a scuo-la, rappresentando in tal modo anche una sorta di “incentivo” più che a scia-re, a disertare la scuola.

La scelta di mantenere l’iniziativa, svuotandola però di contenuti, rischia di allontanarla dagli obiettivi originari, in particolare l’incentivo per le famiglie trentine ad avvicinare i ragazzi alla pratica dello sci, valorizzando località sciistiche meno strutturate di altre.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

– a quanto ammonta attualmente lo stanziamento per sostenere l’iniziativa denominata “Sky Family in Trentino” durante la stagione invernale 2021/2022;

– a quanto è ammontato tale stanziamento almeno nelle ultime cinque stagio-ni invernali nelle quali l’iniziativa è stata realizzata e con quali esiti di parte-cipazione dei destinatari della stessa;

– per quale ragione si è inteso relegare, quest’anno, l’iniziativa solo ai giorni feriali escludendo qualsiasi giornata festiva, ivi compreso il periodo carneva-lesco e come la Giunta provinciale intenderebbe coniugare “Sky Family in Trentino” con la frequenza scolastica e con gli altri impegni che settimanal-mente coinvolgono i nostri bambini e ragazzi;

– quali sono le ragioni strategiche che hanno portato a ridimensionare il tale modo l’iniziativa.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

*

avv. Luca Zeni