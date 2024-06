ZENATTI (FDI) * BALLOTTAGGIO – ELEZIONI ROVERETO (TN): «ADESSO VORREBBERO I NOSTRI VOTI SENZA UN ACCORDO, UN COMPORTAMENTO CHE FERISCE LA CONSIDERAZIONE CHE FDI MERITA»

18.31 - martedì 4 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabato e domenica prossima, ci sono due competizioni elettorali. Le elezioni europee, per le quali si rivolge un appello affinché tutti avvertano l’importanza di recarsi a votare.

Infatti, solo partecipando alle elezioni e, per quanto ci riguarda, votando Fratelli d’Italia ed esprimendo la preferenza a Giorgia Meloni, l’Italia potrà assumere un ruolo protagonista in Europa.

Per il ballottaggio comunale, la situazione è semplicemente questa: ci sono due coalizioni. Una è decisamente di sinistra. L’altra per cinque mesi non ha voluto nemmeno parlarci e non ha voluto formare una coalizione di centrodestra, per la quale noi eravamo coerentemente disponibili, che sarebbe risultata oltremodo competitiva, se non vincente. Adesso vorrebbero i nostri voti, sottobanco, senza un chiaro accordo politico.

Questo comportamento, semplicemente, ferisce la considerazione politica che Fratelli d’Italia merita. Infine, leggiamo sulla stampa di oggi questa dichiarazione di lui: “io ho votato Valduga una volta, anche se il progetto di civismo appartiene a Valduga padre. Ho votato partiti diversi negli anni, Anche il Pd, ma non ho una spinta di destra.”Non servono né commenti, né indicazioni di voto! Gli elettori di Fratelli d’Italia ragionano con la loro testa e sanno benissimo quale sia il comportamento elettorale più opportuno da adottare.

Marco Zenatti

Commissario circolo Fratelli d’Italia di Rovereto (Tn)