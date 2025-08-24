Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKYY * (X.COM) : «SONO SINCERAMENTE GRATO A SUA SANTITÀ, PER IL SOSTEGNO AL POPOLO UCRAINO E L’APPELLO ALLA PACE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.19 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono sinceramente grato a Sua Santità per le sue parole premurose, per la sua preghiera e per la sua attenzione al popolo ucraino in una situazione di guerra devastante.

Tutte le nostre speranze e i nostri sforzi sono rivolti alla nostra nazione, affinché raggiunga la pace tanto attesa.

Che il bene, la verità e la giustizia prevalgano.

Apprezziamo la leadership morale e il sostegno apostolico di @pontifex.

///
I am sincerely grateful to His Holiness for his thoughtful words, prayer, and attention to the people of Ukraine amid devastating war.

All of our hopes and efforts are for our nation to achieve the long-awaited peace.

For good, truth, and justice to prevail.

We appreciate @pontifex’s moral leadership and apostolic support.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.