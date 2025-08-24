ZELENSKYY * (X.COM) : «SONO SINCERAMENTE GRATO A SUA SANTITÀ, PER IL SOSTEGNO AL POPOLO UCRAINO E L’APPELLO ALLA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Sono sinceramente grato a Sua Santità per le sue parole premurose, per la sua preghiera e per la sua attenzione al popolo ucraino in una situazione di guerra devastante.
Tutte le nostre speranze e i nostri sforzi sono rivolti alla nostra nazione, affinché raggiunga la pace tanto attesa.
Che il bene, la verità e la giustizia prevalgano.
Apprezziamo la leadership morale e il sostegno apostolico di @pontifex.
I am sincerely grateful to His Holiness for his thoughtful words, prayer, and attention to the people of Ukraine amid devastating war.
All of our hopes and efforts are for our nation to achieve the long-awaited peace.
For good, truth, and justice to prevail.
We appreciate @pontifex’s moral leadership and apostolic support.
TWEET ORIGINALE
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський