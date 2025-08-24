ZELENSKYY (X.COM) : «SONO GRATO ALLA POLONIA, PER LA SOLIDARIETÀ ED IL SOSTEGNO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

19.28 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono sinceramente grato al Presidente della Repubblica di Polonia @NawrockiKn per le sue congratulazioni in occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina.

La Polonia è un nostro alleato affidabile e un partner strategico, che ha dimostrato il massimo livello di solidarietà nei momenti più difficili per l’Ucraina nella lotta contro l’aggressione a tutto campo della Russia.

Siamo sempre stati uniti dall’aspirazione comune alla libertà, all’indipendenza e a un futuro europeo dignitoso per i nostri popoli.

///

I am sincerely grateful to President of the Republic of Poland @NawrockiKn for his congratulations on Ukraine’s Independence Day.

Poland is our reliable ally and strategic partner, which has shown the highest level of solidarity in the most difficult times for Ukraine in our fight against Russia’s full-scale aggression.

We have always been united by our shared aspiration for freedom, independence, and a dignified European future for our peoples.

TWEET ORIGINALE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський