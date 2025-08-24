Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKYY (X.COM) : «SONO GRATO ALLA POLONIA, PER LA SOLIDARIETÀ ED IL SOSTEGNO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.28 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono sinceramente grato al Presidente della Repubblica di Polonia @NawrockiKn per le sue congratulazioni in occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina.

La Polonia è un nostro alleato affidabile e un partner strategico, che ha dimostrato il massimo livello di solidarietà nei momenti più difficili per l’Ucraina nella lotta contro l’aggressione a tutto campo della Russia.

Siamo sempre stati uniti dall’aspirazione comune alla libertà, all’indipendenza e a un futuro europeo dignitoso per i nostri popoli.

///
I am sincerely grateful to President of the Republic of Poland @NawrockiKn for his congratulations on Ukraine’s Independence Day.

Poland is our reliable ally and strategic partner, which has shown the highest level of solidarity in the most difficult times for Ukraine in our fight against Russia’s full-scale aggression.

We have always been united by our shared aspiration for freedom, independence, and a dignified European future for our peoples.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.