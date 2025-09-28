ZELENSKYY (X.COM) : «L’EUROPA DEVE SMETTERE DI IMPORTARE PETROLIO E GAS RUSSO, TUTTO IL DENARO VIENE SPESO PER LA GUERRA»

08.02 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Europa deve smettere di importare petrolio e gas russo. Tutto questo denaro viene speso dalla Russia direttamente per la guerra. Non vediamo alcun aumento del sostegno sociale all’interno della Russia, il che significa che tutti questi fondi sono destinati alla guerra. Se c’è una carenza di denaro per la guerra, il sostegno sociale per le persone in Russia diminuirà. Se il sostegno sociale diminuisce, le persone diventeranno insoddisfatte. E anche la leadership russa sarà insoddisfatta. La storia lo dimostra:

La Russia è sempre cambiata dopo le rivolte per la fame. E questo è esattamente ciò che temono. Sì, ci sono dei rischi e la logistica alternativa può costare di più. Ma bisogna trovare un modo per smettere di acquistare energia russa. Su questo, sostengo pienamente gli Stati Uniti, e l’Ucraina è pronta ad aiutare l’Europa. Questo deve essere parte di una soluzione completa: non solo l’energia, ma anche la flotta ombra e, in linea di principio, l’interruzione della capacità della Russia di commerciare ed esportare merci via mare. Questo è anche un modo importante per ridurre la sua economia. Flotta ombra, settore bancario, energia: sono necessarie sanzioni totali, senza eccezioni.

Europe must stop importing any Russian oil and gas.

All this money is spent by Russia directly on the war.

We see no increase in social support inside Russia, which means all of these funds are going to the war.

If there is a shortage of money for the war, social support for people in Russia will decrease.

If social support decreases, people will become dissatisfied.

And the Russian leadership will be dissatisfied as well.

History shows: Russia has always changed after hunger riots.

And that is exactly what they fear.

Yes, there are risks and alternative logistics may cost more.

But a way must be found to stop buying Russian energy.

On this, I fully support the U.S., and Ukraine is ready to help Europe.

This must be part of a comprehensive solution: not only energy, but also the shadow fleet, and in principle, halting Russia’s ability to trade and export goods by sea.

This is also an important way to reduce its economy.

Shadow fleet, banking sector, energy – total sanctions are needed, without exceptions.

TWEET ORIGINALE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський