ZELENSKYY * (X.COM) : «LA RUSSIA TESTA LE DIFESE EUROPEE, L’ITALIA POTREBBE ESSERE IL PROSSIMO OBIETTIVO»

08.15 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i Paesi europei: La Russia sta mettendo alla prova la loro capacità di difendersi e sta cercando di influenzare le società in modo che le persone comincino a chiedersi: “Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina?” Questo ha lo scopo di ridurre l’assistenza all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno. 92 droni erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati sopra il territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo.

Tuttavia, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L’Italia potrebbe essere la prossima. Si vedono Norvegia, Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, gli Stati baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei. Alcuni Paesi potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea in Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non è possibile utilizzare sistemi come Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono così tanti intercettori al mondo. Ciò che serve invece è la conoscenza: l’esperienza delle nostre squadre di fuoco mobili, dei nostri operatori di droni, della leadership delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea.

Regarding Russia’s attacks against European countries: Russia is testing their ability to defend themselves and trying to influence societies so people begin to ask: “If we can’t protect ourselves, why should we keep supporting Ukraine?” This is intended to reduce assistance to Ukraine, especially ahead of winter.

92 drones were headed toward Poland. We intercepted them over Ukrainian territory, 19 reached their airspace. Still, we see the direction, so to speak the choreography of this flight. Italy may be next. You see Norway, Denmark. There are signals from Sweden. There are Romanians, Poles, the Baltic states. Putin is testing what the Europeans have.

Some countries may worry about transferring air-defense systems to Ukraine and decide to keep them at home. But it doesn’t work that way. You can’t use systems like Patriot to shoot down every drone – there simply aren’t that many interceptors in the world.

What’s needed instead is knowledge: the expertise of our mobile fire teams, our drone operators, the leadership of our air forces, and commanders of our air-defense units.

TWEET ORIGINALE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський