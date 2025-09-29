ZELENSKY (TELEGRAM) * «VERTICE ONU SUL RITORNO DEI BAMBINI UCRAINI, ABBIAMO BISOGNO DI UN REGISTRO CON DATI REALI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
C’è stato un incontro importante all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un vertice sul ritorno dei nostri figli.
Abbiamo bisogno di un registro chiaro di questi bambini, e ci stiamo lavorando.
È molto difficile trovare informazioni sul territorio della Russia su dove si trovano i nostri bambini, dove si trovano alcuni di loro nei territori temporaneamente occupati, dove si trovano le migliaia di bambini che sono stati portati con la forza in Russia.
Questo è il compito numero uno.
L’Ucraina non può farlo da sola.
Siamo grati a molti Paesi.
Abbiamo avuto più di 40 Paesi a questo incontro.
Molti Paesi, grazie alle loro connessioni, grazie ai loro legami economici, grazie alla loro intelligenza, troveranno e riempiranno questo registro con dati reali.
Questa è la cosa più importante su cui ci siamo accordati.
Sono sicuro che si tratta della questione più difficile.
La guerra finirà, alcune questioni saranno risolte, ma la questione dei bambini, purtroppo, non si risolverà per giorni o mesi.
Si tratta di una questione per anni.
Purtroppo, devo dichiarare questo.
Quando parliamo di migliaia, decine di migliaia di bambini che sono stati nascosti dalla Russia in un modo o nell’altro, sicuramente illegale, è molto difficile trovarli.
На Генасамблеї ООН була важлива зустріч – саміт щодо повернення наших дітей.
Потрібен чіткий реєстр цих дітей, і ми над цим працюємо.
Це дуже складно – на території Росії знайти ту чи іншу інформацію, де наші діти перебувають, де частина з них на тимчасово окупованих територіях, де тисячі, які вивезені силою в Росію.
Це завдання номер один.
Тут Україна сама не зможе.
Ми вдячні багатьом країнам.
У нас було більш ніж 40 країн на цій зустрічі.
Багато країн завдяки своїм зв’язкам, завдяки економічним зв’язкам, завдяки своїм розвідкам будуть знаходити й наповнювати цей реєстр реальними даними.
Це пункт номер один, про що ми домовились.
Впевнений, що це найскладніше питання.
Війна закінчиться, ті чи інші питання будуть вирішені, а питання дітей, на жаль, – це не на дні й не на місяці.
Це питання на роки.
На жаль, але я повинен це констатувати.
Коли йдеться про тисячі, десятки тисяч дітей, яких Росія ховала тим чи іншим шляхом, точно незаконним, знайти їх дуже складно.