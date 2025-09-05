ZELENSKY (TELEGRAM) * «UZHHOROD, PRIMO CENTRO COLLEGATO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA EUROPEA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Uzhhorod è diventato il primo centro regionale ad essere collegato a Bratislava, Kosice, Budapest e Vienna da una nuova linea ferroviaria. Oggi è stata inaugurata la sezione Uzhhorod-Chop della ferrovia europea.
C’è ancora molto lavoro da fare, tra cui la costruzione della ferrovia europea fino a Lviv e lo sviluppo dei collegamenti ferroviari in altre aree. È molto importante che durante la guerra, nonostante tutte le sfide, stiamo realizzando progetti che uniscono.
Ringrazio i nostri ferrovieri, tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato, per questo progetto, insieme ai nostri partner europei.
Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.
Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують.
Дякую нашим залізничникам, усім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту, спільного з європейськими партнерами.