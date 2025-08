ZELENSKY (TELEGRAM) * «UN OSPEDALE DI KHARKIV CURA I SOLDATI UCRAINI FERITI, IL RICONOSCIMENTO DEI COMBATTENTI E DEI MEDICI PER IL LORO SERVIZIO» (VIDEO)

15.19 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Uno degli istituti medici di Kharkiv dove i nostri soldati ricevono cure e riabilitazione dopo le ferite. Ho parlato con i difensori che hanno protetto l’Ucraina in diversi fronti: Pokrovske, Vovchansk e Kupiansk. Li ho premiati con onorificenze statali. Ringrazio per il servizio e la difesa del nostro Paese. Siamo orgogliosi di avere soldati così coraggiosi. Ho anche riconosciuto i nostri medici da combattimento per la loro professionalità, il supporto e l’aiuto quotidiano ai nostri ragazzi e ragazze nel percorso di guarigione. Grazie per il lavoro importante qui, nella regione di Kharkiv. Grazie per il servizio all’Ucraina.

///

Один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни. Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні.