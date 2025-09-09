ZELENSKY (TELEGRAM) * «UN BOMBARDAMENTO RUSSO SUL VILLAGGIO DI YAROVA, PIÙ DI 20 CIVILI UCCISI»

11.21 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un bombardamento russo apertamente atroce sul villaggio di Yarova nella regione di Donetsk.

Proprio sulla gente.

Civili ordinari.

Nel momento in cui venivano emesse le pensioni.

Secondo le informazioni preliminari, il bilancio delle vittime è di oltre 20 persone.

Non ci sono parole… Le nostre condoglianze a tutte le famiglie e agli amici delle vittime.

Attacchi di questo tipo da parte della Russia non dovrebbero essere ignorati dal mondo.

I russi continuano a distruggere vite umane, ma evitano nuove forti sanzioni, nuovi forti attacchi.

Il mondo non deve rimanere in silenzio.

Il mondo non deve rimanere inattivo.

Gli Stati Uniti devono rispondere.

L’Europa deve reagire.

Abbiamo bisogno di una reazione da parte del G20.

Abbiamo bisogno di un’azione forte per impedire alla Russia di portare la morte.

///

Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині.

Прямо по людях.

Звичайні цивільні люди.

У момент, коли видавались пенсії.

За попередньою інформацію, кількість загиблих – більше 20 людей.

Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів.

Світ не має мовчати.

Світ не має залишатись бездіяльним.

Потрібна реакція Сполучених Штатів.

Потрібна реакція Європи.

Потрібна реакція Двадцяти.

Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть.