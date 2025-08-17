ZELENSKY (TELEGRAM) * UE: «INCONTRO A BRUXELLES CON LA PRESIDENTE VON DER LEYEN, SOSTEGNO PER L’UCRAINA CRUCIALE PRIMA DI WASHINGTON» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Importante incontro con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Bruxelles. È fondamentale il sostegno all’Ucraina in vista del prossimo incontro con il Presidente Trump. Oggi, insieme, in diversi formati, stiamo definendo i temi da trattare a Washington. È essenziale che l’unità dell’Europa resti al livello del 2022. Questa unità aiuta ad avvicinare una pace giusta e deve rimanere forte. Abbiamo concordato la necessità di un cessate il fuoco per i prossimi passi diplomatici, garanzie di sicurezza concrete per l’Ucraina e un ulteriore aumento della pressione sanzionatoria sulla Russia per limitare il suo potenziale futuro. Ringrazio personalmente Ursula e tutta l’Europa che ci sostiene e condivide il nostro desiderio di un giusto termine di questa guerra.
Важлива зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Важлива підтримка України в контексті майбутньої зустрічі з Президентом Трампом.
Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною.
Узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на РФ для обмеження майбутнього потенціалу Росії.
Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни.