ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA: «SUMMIT DELLE FIRST LADIES, L’ISTRUZIONE COME STRUMENTO DI PACE CONTRO I CONFLITTI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In questi giorni, l’Ucraina ospita il quinto Summit delle First Ladies and Gentlemen. I nostri ospiti provengono da Austria, Danimarca, Estonia, Lituania, Finlandia, Serbia e Germania. Grazie per essere qui con l’Ucraina.
Il tema del vertice è l’istruzione. E non solo il sistema educativo, ma la convinzione che l’educazione possa proteggere l’umanità, prevenire le guerre e rafforzare la pace. Il compito di ogni Paese è quello di sostenere consapevolmente la propria cultura, la propria educazione, le proprie famiglie, e di farlo sulla base del rispetto per le persone, per l’uomo, per l’umanità.
Dobbiamo vincere nel campo del diritto, della cultura e quindi dell’istruzione, per avere un vantaggio in futuro in termini di sicurezza. Ed è importante che percepiamo questa sfida allo stesso modo. L’umanità deve vincere.
Цими днями в Україні відбувається вже пʼятий Саміт перших леді та джентльменів. Наші гості з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії, Німеччини. Дякую, що ви з Україною.
Тема саміту – освіта. І не просто система освіти, а впевненість, що завдяки освіті можна захищати людяність, можна попереджувати війни й зміцнювати мир. Завдання кожної країни – свідомо підтримувати свою культуру, свою освіту, свої сімʼї і щоб це було на основі поваги до людей, до людського, до людяності.
Ми маємо вигравати і на полі закону, і на полі культури, а отже, на полі освіти, щоб мати перевагу й надалі в площині безпеки. І важливо, що ми сприймаємо цей виклик однаково. Людяність має перемогти.