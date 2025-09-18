ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA: «CONTROFFENSIVA A DONETSK, LIBERATI 170 KM CHILOMETRI QUADRATI E CATTURATI 100 PRIGIONIERI RUSSI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Attualmente stiamo conducendo una delle nostre operazioni di controffensiva. I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. Questo avviene nel settore di Donetsk, vicino a Pokrovsk, vicino a Dobropillya. I combattimenti sono duri, ma siamo riusciti a infliggere perdite significative ai russi. Oggi c’è stato il primo rapporto del Comandante in Capo Syrsky sui risultati. Dall’inizio dell’operazione, i nostri soldati hanno già liberato 160 chilometri quadrati e più di 170 chilometri quadrati sono stati liberati dall’occupante.
Abbiamo rifornito in modo significativo il nostro fondo di scambio. Abbiamo già quasi un centinaio di prigionieri russi, e ce ne saranno altri. Sette insediamenti nel settore sono già stati liberati e altri nove sono stati liberati dalla presenza russa. Qualsiasi gruppo di occupanti che tenta di entrare nell’area viene distrutto dai nostri uomini. Le perdite dei russi dall’inizio di questa operazione di controffensiva, solo nell’area di Pokrovsk, solo in queste settimane, hanno già superato le due migliaia e mezzo, tra cui più di 1.300 russi uccisi. L’Ucraina sta giustamente difendendo le sue posizioni e il suo territorio. Si tratta di una difesa eroica. Sono orgoglioso dei nostri soldati, orgoglioso del nostro popolo.
Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля.
Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат.
Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах.
За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта.
Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще.
Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності.
Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці.
Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито.
Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю.
Це героїчний захист.
Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми.