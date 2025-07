ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA: «AL VIA IL RINNOVAMENTO DI “ARMA“, GESTIONE STRATEGICA DI MILIARDI IN BENI CONFISCATI PER LA DIFESA DEL PAESE» (VIDEO)

19.17 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi sono state presentate diverse buone relazioni. Il capo dell’Ufficio principale dell’intelligence ha appena parlato di alcune delle nostre operazioni. I dettagli sono riservati.

Come concordato ieri con il governo, è iniziato il rinnovamento di ARMA. ARMA è un’istituzione che gestisce attivi per decine di miliardi, tra cui proprietà russe, beni confiscati e asset di persone sottoposte a sanzioni. Tutti gli asset devono essere utilizzati al massimo per la difesa e la resilienza del nostro stato.

La Premier ucraina Yulia Sviridenko e il ministro della difesa Denis Shmyhal hanno eseguito le direttive riguardanti i contratti 18–24. Amplieremo significativamente il numero di persone che possono unirsi alle Forze di Difesa. Si tratta di persone motivate, giovani e orientate all’avanguardia tecnologica, in particolare all’uso dei droni. Il contratto durerà due anni, prevedendo tutti i bonus dei contratti 18–24, ottime retribuzioni e una formazione completa, come necessario. Il lavoro sarà organizzato attraverso brigate.

Inoltre, i membri del governo hanno ampliato le opportunità per i nostri produttori di armi e per ottenere finanziamenti, così che la produzione possa aumentare sempre più e garantire maggiori risultati per le nostre Forze di Difesa.

Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – по деяких наших операціях. Деталі непублічні.

Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалось перезавантаження АРМА. АРМА – це інституція, у якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Усі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18–24 – ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатись до Сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади.

Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони.