ZELENSKY (TELEGRAM) * «TUTTI I SERVIZI DI EMERGENZA SONO AL LAVORO, LA RUSSIA COLPISCE L’UCRAINA CON I 500 DRONI D’ATTACCO E 24 MISSILI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ora tutti i servizi di emergenza necessari, gli ingegneri energetici e i ferrovieri stanno lavorando per eliminare le conseguenze dello sciopero russo.
Un altro attacco massiccio, con un totale di 526 armi, tra cui più di 500 droni d’attacco e 24 missili.
Gli obiettivi principali sono le infrastrutture civili, tra cui le strutture energetiche, un hub di trasporto, persino una cooperativa di garage e, come è ormai consuetudine per i russi, il settore residenziale.
Durante la notte, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati in diverse regioni del nostro Paese.
Le operazioni di spegnimento sono in corso.
È ovvio che si tratta di attacchi russi dimostrativi.
Putin sta dimostrando la sua impunità.
E questo richiede sicuramente una reazione da parte del mondo.
È solo a causa della mancanza di una pressione sufficiente, principalmente sull’economia della guerra, che la Russia continua questa aggressione.
È la necessità di misure di pressione forti che discuteremo con i nostri partner in questi giorni.
Tra poche ore, in Danimarca, il Vertice Ucraina-Europa del Nord e Stati Baltici.
Stiamo preparando una spinta tangibile per l’Ucraina.
Questa sera, abbiamo un formato bilaterale in Francia e stiamo coordinando i nostri sforzi.
Stiamo anche preparando il formato di una coalizione dei volenterosi e nuovi passi nelle relazioni con l’Unione Europea e gli Stati Uniti.
Sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando.
Ogni attacco russo richiede una risposta concreta.
///
Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару.
Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети.
Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор.
За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків.
Триває ліквідація пожеж.
Очевидно, що це показові російські удари.
Путін демонструє свою безкарність.
І це точно вимагає реакції світу.
Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агresію.
Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями.
Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії.
Готуємо відчутне посилення для України.
Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля.
Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США.
Дякую всім, хто допомагає.
На кожен російський удар потрібна реальна відповідь.