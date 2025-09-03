Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «TUTTI I SERVIZI DI EMERGENZA SONO AL LAVORO, LA RUSSIA COLPISCE L’UCRAINA CON I 500 DRONI D’ATTACCO E 24 MISSILI»

09.41 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ora tutti i servizi di emergenza necessari, gli ingegneri energetici e i ferrovieri stanno lavorando per eliminare le conseguenze dello sciopero russo.

Un altro attacco massiccio, con un totale di 526 armi, tra cui più di 500 droni d’attacco e 24 missili.

Gli obiettivi principali sono le infrastrutture civili, tra cui le strutture energetiche, un hub di trasporto, persino una cooperativa di garage e, come è ormai consuetudine per i russi, il settore residenziale.

Durante la notte, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati in diverse regioni del nostro Paese.

Le operazioni di spegnimento sono in corso.

È ovvio che si tratta di attacchi russi dimostrativi.

Putin sta dimostrando la sua impunità.

E questo richiede sicuramente una reazione da parte del mondo.

È solo a causa della mancanza di una pressione sufficiente, principalmente sull’economia della guerra, che la Russia continua questa aggressione.

È la necessità di misure di pressione forti che discuteremo con i nostri partner in questi giorni.

Tra poche ore, in Danimarca, il Vertice Ucraina-Europa del Nord e Stati Baltici.

Stiamo preparando una spinta tangibile per l’Ucraina.

Questa sera, abbiamo un formato bilaterale in Francia e stiamo coordinando i nostri sforzi.

Stiamo anche preparando il formato di una coalizione dei volenterosi e nuovi passi nelle relazioni con l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

Sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando.

Ogni attacco russo richiede una risposta concreta.

///
Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару.

Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети.

Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор.

За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків.

Триває ліквідація пожеж.

Очевидно, що це показові російські удари.

Путін демонструє свою безкарність.

І це точно вимагає реакції світу.

Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агresію.

Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями.

Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії.

Готуємо відчутне посилення для України.

Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля.

Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США.

Дякую всім, хто допомагає.

На кожен російський удар потрібна реальна відповідь.

