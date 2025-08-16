ZELENSKY (TELEGRAM) * «TRUMP MI HA INFORMATO DEL SUO INCONTRO CON PUTIN, I DETTAGLI VERRANNO DISCUSSI A WASHINGTON LUNEDÌ»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Una lunga e sostanziale conversazione con il presidente Trump si è svolta inizialmente uno a uno, per poi includere i leader europei. In totale si è parlato per oltre un’ora e mezza, di cui circa un’ora con il presidente Trump. L’Ucraina conferma ancora una volta la sua disponibilità a lavorare in modo estremamente produttivo per la pace. Il presidente Trump mi ha informato del suo incontro con il leader russo, illustrando i punti principali della discussione.
È importante sottolineare che la forza dell’America influisce sull’evoluzione della situazione. Sosteniamo la proposta del presidente Trump riguardo a un incontro trilaterale tra Ucraina, America e Russia.
L’Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader, e il formato trilaterale è adatto a questo scopo.
Tutti i dettagli relativi alla cessazione degli omicidi e della guerra verranno discussi con il presidente Trump a Washington lunedì.
Ringrazio per l’invito. È importante che gli europei siano coinvolti in tutte le fasi per garantire una sicurezza affidabile insieme all’America.
Abbiamo discusso segnali positivi da parte americana riguardo alla partecipazione alla garanzia di sicurezza per l’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando!
///
Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом.
Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.
Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.
Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення.
Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!